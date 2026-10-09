Башмаковца оштрафовали за несколько фотографий в соцсети

В Башмаковском районе 61-летнего местного жителя оштрафовали за публичное демонстрирование символики экстремистской организации.

22 июля 2024 года мужчина загрузил несколько изображений на свою личную страницу в соцсети (в раздел «Фото»). На них были атрибуты международного экстремистского движения, распространенного среди уголовников и запрещенного в России.

Сотрудник полиции во время мониторинга обнаружил эти снимки, и в отношении сельчанина возбудили административное дело.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1 500 рублей, сообщили в Башмаковском районном суде.