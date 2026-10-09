В сквере Демакова в Заречном в очередной раз отметились вандалы

В Заречном в очередной раз столкнулись с вандализмом: днем 5 октября два подростка сломали лестницу на игровой площадке в недавно благоустроенном сквере Демакова.

«Самое обидное, что это свои, зареченские ребята. Их уже нашли. Так сказать, «награда» догнала своих «героев». Разбираемся в причинах, почему и зачем они это сделали», - написал глава города Алексей Костин в соцсетях в пятницу, 9 октября.

Он призвал подписчиков внимательно посмотреть на ребят, указав, что так выглядят те, кто замедляет развитие Заречного.

«Никаких денег не хватит, чтобы содержать город в порядке, если так относиться к имуществу. Из-за таких незапланированных трат на восстановление поломанных объектов мы не поставим где-то светильник, не отремонтируем яму на дороге... Ущерб городу можно наносить по-разному. Кто-то уклоняется от налогов, кто-то не платит квартплату, кто-то рисует на остановках, кто-то ломает качели - эффект один: у города сокращаются возможности для развития и роста», - отметил Алексей Костин.

Это не первый случай порчи подростками имущества в сквере Демакова: в июле юноша разрезал боксерскую грушу на спортивной площадке. Родители вандала возместили ущерб. После этого был установлен новый снаряд.

Сквер Демакова в Заречном обновили в 2025 году за федеральные деньги.