На улице Одесской на камеру попал поджог контейнера для мусора

В Октябрьском районе Пензы камера записала поджог мусорного контейнера на Одесской, 11. Местные власти обратились в полицию.

Видеофиксация действует без перерывов в 7 местах. За 2 дня под объективы попали люди, принесшие старые автопокрышки, строительные отходы, растительные остатки и ненужные предметы интерьера.

Итогом стало возбуждение 4 административных дел.

«Личности троих человек в настоящее время еще устанавливаются, в том числе через чаты многоквартирных домов», - сообщили в мэрии.

Контейнерные площадки предназначены только для сбора твердых коммунальных отходов, напомнили в мэрии. За нарушение правил предусмотрен штраф от 2 000 до 3 000 рублей (при повторном нарушении в течение года - до 5 000).