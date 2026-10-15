На улице Одесской на камеру попал поджог контейнера для мусора

Из жизни

На улице Одесской на камеру попал поджог контейнера для мусора
Печать
Max

В Октябрьском районе Пензы камера записала поджог мусорного контейнера на Одесской, 11. Местные власти обратились в полицию.

На улице Одесской на камеру попал поджог контейнера для мусора

Видеофиксация действует без перерывов в 7 местах. За 2 дня под объективы попали люди, принесшие старые автопокрышки, строительные отходы, растительные остатки и ненужные предметы интерьера.

На улице Одесской на камеру попал поджог контейнера для мусора

Итогом стало возбуждение 4 административных дел.

«Личности троих человек в настоящее время еще устанавливаются, в том числе через чаты многоквартирных домов», - сообщили в мэрии.

На улице Одесской на камеру попал поджог контейнера для мусора

Контейнерные площадки предназначены только для сбора твердых коммунальных отходов, напомнили в мэрии. За нарушение правил предусмотрен штраф от 2 000 до 3 000 рублей (при повторном нарушении в течение года - до 5 000).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мусор площадка штраф
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!