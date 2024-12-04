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Общество

В Пензе троллейбусы будут создавать пассажирам новогоднее настроение

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Среди экипажей пензенских троллейбусов снова пройдет конкурс на лучшее праздничное оформление салонов. Он называется «Создай новогоднее настроение пассажирам».

Украсить салон необходимо с 15 до 25 декабря. В таком виде он останется до середины января.

Конкурс вызывает интерес не только у непосредственных участников - экипажей транспортных средств, но и у пассажиров, отметил перевозчик в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

По итогам определят трех победителей, их ждет денежное поощрение.

Пензенцев и гостей города заранее призывают бережно относиться к элементам праздничного украшения салонов.

В декабре 2023 года пассажиров радовал один из троллейбусов № 105: в нем появились мишура, снежинки, маленькая елка и Дед Мороз.

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