65-летнюю пензячку наказали за фиктивный договор с иностранкой

65-летнюю пензячку признали виновной в организации незаконного пребывания иностранки в РФ.

В марте 2026 года пенсионерка заключила с гражданкой Таджикистана фиктивный договор, в котором мигрантка значилась кухонным работником.

На основании документа иностранке продлили срок пребывания в стране. За оказанную услугу она заплатила 2 000 рублей.

Пензячка полностью признала вину. С учетом смягчающих обстоятельств ей назначили 2 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и оштрафовали на 50 000.

2 000 рублей, полученные за заключение договора, взыскали в доход государства.