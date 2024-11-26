Подземный переход на пр. Победы: пензенцы просят лодки

26.11.2024 | 11:42

«Просим лодки!!!» - обратилась жительница Октябрьского района Пензы к администрации в районном чате в Telegram утром во вторник, 26 ноября. По мнению женщины, они нужны, чтобы пользоваться подземным переходом у завода «Электроприбор» на проспекте Победы.

Пензячка выложила видео, которое сняла в переходе. Его затопило, люди передвигаются по поддонам, и им все равно приходится мочить ноги.

«Это просто позор! О какой заботе о населении и доступности среды может вообще идти речь?! Бросили поддоны под ноги - и на этом все? Ходите, как хотите!», «А еще туристов в наш город хотят приглашать и туристический налог вводить! На что смотреть? На это? Сначала отремонтируйте весь город», - разделили возмущение женщины другие горожане.

Заместитель главы администрации Октябрьского района сообщил в чате, что Управлению ЖКХ г. Пензы поставлена задача по приведению в надлежащее состояние данного перехода.

Объект начали ремонтировать в прошлом году. Сначала горожане ожидали, что работы завершат в сентябре 2023-го, потом в декабре, но сроки вновь перенесли из-за задержки поставок стройматериалов.

Предполагалось, что ремонт перехода закончат в первом квартале текущего года. Потом его хотели завершить осенью. «При выполнении демонтажных работ были обнаружены воды неизвестного происхождения. После дополнительного комплекса технического обследования перехода было принято решение о внесении изменений в проектную документацию с заменой строительных материалов, что повлекло за собой их повторное согласование и утверждение, а также перенос сроков поставки материалов, оборудования», - объяснял представитель УЖКХ.

Кроме того, администрация стала искать нового подрядчика, который бы завершил ремонт. «Договор с компанией, ранее выполнявшей работы, расторгнут в связи с недобросовестным исполнением подрядчиком своих обязательств», - пояснили в мэрии.