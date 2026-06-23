В Заречном нападение собаки на ребенка привело к драке взрослых

В Заречном после нападения собаки на мальчика разгорелся конфликт между двумя мужчинами.

Как сообщили в зареченском городском суде, в феврале 2026 года во дворе многоквартирного дома пес укусил ребенка за ногу. Его отец стал отгонять животное: сначала попытался пнуть, а потом кинул в него деревянный брусок.

Находившийся рядом хозяин собаки вмешался в происходящее и недовольно высказался по этому поводу. Мужчины поспорили. Ссора переросла в потасовку.

Владелец пса обратился в полицию с заявлением, что отец мальчика бросил ему в голову деревянный брусок и попал в затылок. Кроме того, зареченец пожаловался, что оппонент ударил его локтем в лицо.

В отношении отца укушенного ребенка составили административный протокол. Мировой судья постановил оштрафовать мужчину на 5 000 рублей.

Это наказание показалось хозяину собаки слишком мягким, и он, требуя изменить постановление, подал жалобу в городской суд. Однако ее оставили без удовлетворения, а решение без изменения.