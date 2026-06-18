Осужденные сделали мебель для детского лагеря «Строитель»

Из жизни

Осужденные сделали мебель для детского лагеря «Строитель»
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В Пензе осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии № 7, изготовили корпусную мебель для оздоровительного лагеря «Строитель».

Для детского учреждения сделали шкафы, стеллажи и другие предметы для хранения вещей на общую сумму более 800 000 рублей.

Заказ позволил создать дополнительные рабочие места для осужденных, рассказали в региональном УФСИН.

Осужденные сделали мебель для детского лагеря «Строитель»

Ранее заключенные, отбывающие наказание в пензенской колонии № 4, изготовили мебель для областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова.

Они же сделали фан-барьеры для обеспечения мероприятий в Пензенской области. Заказ включал 1 000 металлических конструкций.

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