В Пензе мотоциклист прокатился по Олимпийской аллее

В Пензе мотоциклист не нашел лучшего места для езды, чем Олимпийская аллея. Горожане сфотографировали его и поделились снимками в соцсетях в воскресенье, 21 июня.

На кадрах видно, что он ездил и по тропе, где гуляют пешеходы (в том числе с детьми), и по грунтовым дорожкам.

«Скрывался от палящих лучей солнца в тени Олимпийской аллеи, яростно показывая всем красоту звучания своего транспортного средства», - гласит подпись к посту.

Жители областного центра воспринимают мотобратство неоднозначно. Многим досаждает шум по ночам, не нравятся гонки молодежи на мопедах и питбайках. Есть и те, кто считает, что такой досуг все же лучше, чем сидение за компьютером или распитие спиртного в клубе.

Между тем на дорогах происходит все больше аварий с участием мототранспорта. Так, 14 июня в Кузнецке получил травмы юноша 2008 года рождения, ехавший на SYCMCC. 9-го числа на Окружной пострадала 17-летняя водительница Suzuki.