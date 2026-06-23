В Пензе собираются спилить деревья вдоль Тернопольской

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В Пензе собираются спилить деревья вдоль Тернопольской
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Аварийные деревья вдоль Тернопольской на участке от улицы Рахманинова до проспекта Строителей планируют ликвидировать, но когда именно - неизвестно. Работы включены в план МБУ «Пензавтодор».

В Пензе собираются спилить деревья вдоль Тернопольской

На сухие стволы местные жители смотрят уже 2 года. «Деревья скоро начнут падать. Надо спиливать и сажать новые», - высказала точку зрения пензячка на странице главы города Олега Денисова во «ВКонтакте».

Представитель управления ЖКХ сообщил, что коммунальщики осмотрели растения и сделали вывод об их состоянии. Стволы уберут, когда до участка дойдет очередь.

«Мы обязательно рассмотрим возможность посадки новых деревьев взамен вырубленных, как только завершатся работы по удалению аварийных насаждений», - добавил он.

Ранее в июне сообщалось, что аварийные деревья ликвидируют на улице Московской. Компенсационную высадку деревьев проведут осенью: на месте старых появятся молодые липы.

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