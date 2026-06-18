С набережной Суры в центре Пензы украли 4 саженца гортензий

С набережной Суры в центре Пензы выкопали и украли 4 саженца гортензий, сообщил председатель городской думы Сергей Васянин.

Цветы были высажены 11 июня.

«Все 363 куста прижились и радовали глаз. 12 июня, во время праздника и салюта, вы проявили невероятное уважение - не затоптали ни одного растения. Спасибо вам за это! Но уже 15 июня мы обнаружили, что 4 куста были выкопаны и украдены. Просто взяли и унесли с собой», - написал Сергей Васянин во «ВКонтакте».

На место пропавших растений высадили новые.

«Но такой случай не должен остаться безнаказанным. Кража зеленых насаждений с городской территории - это уголовное преступление, предусмотренное статьей 158 УК РФ («Кража»). Если ущерб превышает 2 500 рублей, деяние квалифицируется как уголовное преступление, которое грозит штрафом до 80 000 рублей или даже лишением свободы на срок до 2 лет», - написал председатель гордумы.

В заключение он высказал надежду, что эта ситуация не повторится, а виновные будут наказаны.