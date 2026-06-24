Пензенец передал мошенникам личные данные погибших бойцов

Региональное УМВД прогнозирует всплеск активности мошенников, применяющих схемы с использованием персональных данных. Передать им сведения мог 19-летний житель областного центра, поддавшийся влиянию.

Аферисты выманили у молодого человека под предлогом оформления социальной выплаты 7 млн рублей. Деньги он получил после гибели отца в зоне специальной военной операции.

«По указанию этих же лиц молодой человек сфотографировал могилы недавно захороненных бойцов, погибших в зоне специальной военной операции. В фотографиях были указаны персональные данные захороненных бойцов», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Снимки парень передал незнакомцам. Сотрудники ведомства уверены, что злоумышленники воспользуются информацией.

«Если вам поступают звонки от неизвестных лиц с предложениями о компенсациях за погибших в зоне специальной военной операции родственников, не верьте им - это мошенники. Сразу же прекратите с ними разговор и сообщите об этом в полицию», - напомнили правоохранители.