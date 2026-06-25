В ГАИ дали комментарий по поводу задержания мужчины в Пензе

В Госавтоинспекции прокомментировали видеозапись с задержанием молодого человека на АЗС в Пензе. Кадры появились в Сети в среду, 24 июня.

«Роснефть, 175-й универсам. Три экипажа ДПС. К парню в машину сел сотрудник МВД. Парня увезли, все сотрудники уехали. Машина парня на заправке осталась», - рассказал очевидец.

Как пояснили в ГАИ, в дежурную часть поступила ориентировка на Renault Sandero черного цвета, владелец которого объявлен в розыск по подозрению в совершении кражи.

Машину нашли на АЗС, водителя доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

«Убедительно просим представителей СМИ и блогосферы проверять данные, полученные из неофициальных источников, не допуская распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей в заблуждение читательскую аудиторию», - заключили в Госавтоинспекции.

Ранее в УМВД опровергли предположения о задержании жителя региона для отправки на СВО. Сотрудники угрозыска отработали поручение в рамках следствия по делу об изнасиловании несовершеннолетней.