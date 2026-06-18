В Пензе перевозчика с маршрута № 89 оштрафовали на 200 000 рублей

Октябрьский районный суд по заявлению территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО рассмотрел административное дело в отношении ООО «Автотранспортное предприятие «Фобос» - перевозчика с маршрута № 89 (ул. Ладожская - ул. Российская).

Предприятие допустило грубое нарушение условий, предусмотренных лицензией.

30 марта инспектор Ространснадзора на улице Ладожской проверил «Газель Next», принадлежащую АТП «Фобос», и выяснил: микроавтобус не прошел предрейсовый контроль технического состояния. Он не был оснащен работоспособной аппаратурой спутниковой навигации.

В суде представитель перевозчика попросил учесть, что АТП «Фобос» 5 марта заключило договор с АО «ГЛОНАСС», однако с идентификацией транспортного средства возникли проблемы. Их удалось решить к 16 апреля. По словам представителя, АТП «Фобос» не бездействовало, поэтому заслуживает наказания в виде предупреждения, а не штрафа.

Однако суд пояснил: причины, по которым аппаратура не работала, не имеют значения для квалификации правонарушения.

ООО «АТП «Фобос» оштрафовали на 200 000 рублей.