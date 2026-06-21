Курение электронных сигарет в подъезде карается штрафом

Из жизни

Курение электронных сигарет в подъезде карается штрафом
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За курение электронных сигарет в подъезде могут наказать рублем - это следует из ответа УМВД по Пензенской области на запрос от PenzaInform.

«Соседи курят в подъезде всю эту электронную вонючую мерзость. Как я понимаю, это ведь тоже курение, хотя и электронные сигареты? И в подъезде их тоже запрещено курить, как и обычные табачные?» - поинтересовался читатель сетевого издания.

Запрет на курение табака и потребление никотинсодержащей продукции в помещениях общего пользования установлен еще в 2013 году.

«За нарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ с наложением штрафа в размере от 500 до 1 000 рублей», - говорится в письме УМВД.

В России электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака (IQOS и пр.) с 2020 года приравнены к обычным сигаретам. Следовательно, на них распространяются те же ограничения, что и на табачные изделия.

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