Просьбы горожан не трогать Олимпийскую аллею игнорируют

25.09.2024 | 17:44

Расширение парковки на Олимпийской аллее со стороны Окружной обсуждалось с горожанами. Об этом сообщил представитель управления культуры, отвечая на многочисленные возмущения пензенцев по поводу новости о грядущем преобразовании части зеленой зоны.

«План развития Олимпийской аллеи обсуждался с жителями города в 2023 году на сайте администрации города и был принят с учетом мнения горожан, в том числе и с парковкой», - сообщил он людям в телеграм-канале PenzaInform.

По словам представителя управления культуры, планом также было предусмотрено строительство общественного туалета и кафе-киоска, спортивных и тренажерных площадок. «Работы будут выполнены в рамках принятого развития», - заявил он.

Сотрудник ведомства имеет в виду май 2023 года. Тогда на сайте администрации Пензы появилась план-схема обновления зеленой зоны. В ней предусматривалось создание еще 5 парковок у аллеи, обустройство стационарного и 2 модульных туалетов, навесов от дождя, кофеен, точек общепита, тренажерной площадки.

Тогда администрация Пензы предложила горожанам обсудить проект на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и внести какие-либо предложения. Их обещали учесть при доработке концепции развития зеленой зоны.

Пензенцы откликнулись. Большинство горожан в мае 2023 года сошлись во мнении, что зеленую зону нужно оставить в покое, обновлений должно быть по минимуму. Они указали, что с благоустройством территории перестарались и будет лучше впредь ее не развивать.

«Своевременные санобработка и замена асфальтового покрытия - единственное, что нужно для благоустройства», «Оставьте аллею в покое! Уберите оттуда весь балаган! Вот и все пожелания», «Оставьте аллею в покое! Веревочный парк, кафешки, КФС - это и так перебор, половину деревьев вырубили, не надо ничего больше трогать и добавлять!» - высказались люди.

Пользователи попросили сохранить аллею в ее естественном виде. Прочитать обсуждение на странице администрации можно здесь. Среди комментариев горожан есть несколько в защиту проекта, они написаны почти «под копирку» после волны возмущения, отметили пензенцы.

Тем не менее спустя год с лишним городская администрация сообщила, что часть аллеи ждет преобразование: расширение и модернизация парковки, установка на ней дополнительных опор освещения и зарядной станции для электромобилей. В планах также разместить на самой аллее, справа от пункта проката инвентаря, скамейки, урны и кафе-павильон с туалетными комнатами, а рядом оборудовать площадку с резиновым покрытием для занятий уличной гимнастикой.

Эта идея снова, как и в мае 2023 года, получила множество негативных отзывов и комментариев.

«Пропала аллея», «Лишь бы порубить», «Прекратите вырубать лес! Очень просим вас! Оставьте для наших детей что-то зеленое», «Руки прочь от аллей, скверов и прочих зеленых зон! Перестаньте уничтожать зеленые насаждения, кругом одни пеньки!», «О господи, при чем тут лес??? Хватит улучшать лес! Мы против! От леса не остается самого леса!», «Аллея - это в первую очередь прогулки на природе! В лесу! Не надо там никаких зарядных станций, дополнительных парковок и уж тем более кафе!», «Почему нас никто не слушает? Зачем там парковка? Есть «Дизель-Арена»!», «В лес приезжают не в кафе сидеть, а гулять по лесу!», «Уважаемая администрация города Пензы и компания инвесторов! Не превращайте, пожалуйста, нашу лесную аллею в улицу Московскую!», - возмутились пензенцы.

Горожане не понимают смысла расширения парковки: у СЗК «Дизель-Арена», в 150 метрах от регулируемого пешеходного перехода, есть стоянка минимум на 800 автомобилей. Неясно также, зачем делать площадку для занятий физкультурой у 4-полосной дороги. «Отжался на брусьях, вдохнул свинца. «Красота», - сыронизировал один из горожан. Принесет проблемы и кафе-павильон, уверены пензенцы. «Все дорожки фантиками и стаканами будут забросаны», - предположили люди.

Не нашлось противников только у обещанных туалетных комнат.