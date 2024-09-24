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Общество

В Пензе преобразят Олимпийскую аллею со стороны Окружной

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Часть Олимпийской аллеи со стороны Окружной ждет преображение. Об этом рассказали в администрации Пензы.

В Пензе преобразят Олимпийскую аллею со стороны Окружной

Парковку напротив спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-арена» расширят и модернизируют.

«В частности, здесь планируется обновить асфальтобетонное покрытие, нанести разметку, по периметру установить бордюрный камень и дополнительные опоры освещения», - сообщили в мэрии.

В Пензе преобразят Олимпийскую аллею со стороны Окружной

На территории появится станция для зарядки электромобилей, рассчитанная на одновременное обслуживание трех пользователей.

В Пензе преобразят Олимпийскую аллею со стороны Окружной

Рядом с пунктом проката на аллее установят новые скамейки, урны, площадку для гимнастики с резиновым покрытием и кафе-павильон.

В Пензе преобразят Олимпийскую аллею со стороны Окружной

В зоне благоустройства проведут санитарную обрезку деревьев, спилят аварийные, а взамен высадят новые.

Мероприятия будут реализованы в рамках благотворительного пожертвования компании инвесторов.

«Выполнить весь комплекс мероприятий планируется до конца текущего года», - отметили в администрации.

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Источник — фото администрации Пензы
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