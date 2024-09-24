В Пензе преобразят Олимпийскую аллею со стороны Окружной

Часть Олимпийской аллеи со стороны Окружной ждет преображение. Об этом рассказали в администрации Пензы.
Парковку напротив спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-арена» расширят и модернизируют.
«В частности, здесь планируется обновить асфальтобетонное покрытие, нанести разметку, по периметру установить бордюрный камень и дополнительные опоры освещения», - сообщили в мэрии.
На территории появится станция для зарядки электромобилей, рассчитанная на одновременное обслуживание трех пользователей.
Рядом с пунктом проката на аллее установят новые скамейки, урны, площадку для гимнастики с резиновым покрытием и кафе-павильон.
В зоне благоустройства проведут санитарную обрезку деревьев, спилят аварийные, а взамен высадят новые.
Мероприятия будут реализованы в рамках благотворительного пожертвования компании инвесторов.
«Выполнить весь комплекс мероприятий планируется до конца текущего года», - отметили в администрации.
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