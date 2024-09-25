Идею расширить парковку на Олимпийской аллее раскритиковали

25.09.2024 | 14:00

Множество негативных комментариев оставили пензенцы в телеграм-канале PenzaInform под заметкой о преобразовании Олимпийской аллеи со стороны Окружной.

24 сентября городская администрация сообщила, что парковочное пространство там расширят и модернизируют. В частности, планируется обновить асфальтобетонное покрытие, установить дополнительные опоры освещения и разместить на площадке зарядную станцию для электромобилей.

Мероприятия будут реализованы в рамках благотворительного пожертвования компании инвесторов. В планах также поставить на самой аллее, справа от пункта проката инвентаря, скамейки, урны и кафе-павильон с туалетными комнатами, а рядом оборудовать площадку с резиновым покрытием для занятий уличной гимнастикой.

«Пропала аллея», «Пожрать и припарковать негде, что ли, больше?», «И так все деревья повырубали...», «Берегите лес. Парковка есть у «Дизель-Арены». Надо уничтожить уже ту, которая есть на Окружной», «Лишь бы порубить», «В городе заметно ухудшается экологическая обстановка, горит периодически свалка, вектор изменений совсем не в ту сторону направлен», «Прекратите вырубать лес! Очень просим вас! Оставьте для наших детей что-то зеленое», «Отстаньте от аллеи уже!», «Ну все, прощай, аллея! Добрались и до тебя «эффективные собственники»...», «Руки прочь от аллей, скверов и прочих зеленых зон! Перестаньте уничтожать зеленые насаждения, кругом одни пеньки!», «О господи, при чем тут лес??? Хватит улучшать лес! Мы против! От леса не остается самого леса!», «Парковка у «Дизель-Арены» наполовину пустая! Зачем понадобилось уничтожать деревья, еще и ЛЭП к стоянке проведите....», «Так и пусть делают эту станцию зарядки у «Дизель-Арены» или за ней! Аллея - это в первую очередь прогулки на природе! В лесу! Не надо там никаких зарядных станций, дополнительных парковок и уж тем более кафе! Кто хочет в кафе - так их в городе полно!», «Почему нас никто не слушает? Зачем там парковка? Есть «Дизель-Арена»!», «В лес приезжают не в кафе сидеть, а гулять по лесу!», «Уважаемая администрация города Пензы и компания инвесторов! Не превращайте, пожалуйста, нашу лесную аллею в улицу Московскую!», - возмутились пензенцы.

Горожане не понимают смысла расширения парковки: у СЗК «Дизель-Арена», в 150 метрах от регулируемого пешеходного перехода, есть стоянка минимум на 800 автомобилей.

Неясно также, зачем делать площадку для занятий физкультурой у 4-полосной дороги. «А площадка для занятий физкультурой у 4-полосной дороги - только для очень здоровых людей. Отжался на брусьях, вдохнул свинца. «Красота», - сыронизировал один из горожан.

Принесет проблемы и кафе-павильон, уверены пензенцы. «Все дорожки фантиками и стаканами будут забросаны», - предположили люди.

Не нашлось противников только у обещанных туалетных комнат.

Горожане высказали гипотезу, что все преобразования затеяны ради строительства станции зарядки электромобилей.

«Странное решение (расширить парковку. - Прим. ред.), если учесть, что есть огромная парковка у «Дизель-Арены». Или это все прикрытие для строительства станции зарядки электромобилей? Что, в городе для нее больше нигде места не нашлось?», «Почему-то все упускают из виду, что там наряду с парковкой хотят построить зарядную станцию для электрокаров, по-моему, вся эта «благотворительность» - лишь прикрытие для ее строительства!», «Чтобы срубить дерево, которое зацепились за провода, нужно год пороги обивать. А здесь раз - и часть парка под пилу ради станции зарядки. Наводит на нехорошие мысли!», «Существует вероятность, что проект предложил инвестор. Он все оплачивает и имеет ларек, зарядку для авто. Но это только догадки, потому как реально не понимаю, зачем городу делать парковку на 30-40 авто, когда напротив можно спокойно ставить хоть 1 000», - написали комментаторы.

Люди предложили другие варианты вложения денег в Олимпийскую аллею: обновить покрытие на дорожках или сделать парковку вдоль леса со стороны улицы Попова - от «Дома офицеров» до Окружной.

В администрации указали, что будут проведены кронирование, санитарная обрезка и снос аварийных деревьев, попавших в зону благоустройства в конце аллеи со стороны Окружной. Взамен пообещали новые саженцы. Однако пензенцы обратили внимание: аварийных деревьев не так много, а это означает, что пилить будут и здоровые.