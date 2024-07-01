Из-за жары объявили желтый уровень погодной опасности

01.07.2024 | 21:00

На 2 июля в Пензенской области из-за жары объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Днем температура воздуха в большинстве районов региона поднимется до +30...+34 градусов, возможна гроза.

На протяжении суток будет дуть слабый западный ветер с порывами до 6-11 метров в секунду, уточнили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метеорологи также предупреждают о высокой пожарной опасности леса (IV класс) в период с 1 по 5 июля.

Ранее объяснялось, что жаркая погода связана с влиянием поля повышенного атмосферного давления. С акватории южных морей в регион активно поставляется горячий воздух.