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Общество

Из-за жары объявили желтый уровень погодной опасности

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На 2 июля в Пензенской области из-за жары объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Днем температура воздуха в большинстве районов региона поднимется до +30...+34 градусов, возможна гроза.

На протяжении суток будет дуть слабый западный ветер с порывами до 6-11 метров в секунду, уточнили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метеорологи также предупреждают о высокой пожарной опасности леса (IV класс) в период с 1 по 5 июля.

Ранее объяснялось, что жаркая погода связана с влиянием поля повышенного атмосферного давления. С акватории южных морей в регион активно поставляется горячий воздух.

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