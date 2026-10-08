По улице Московской в Пензе пробежала лиса

В Пензе заметили лису на улице Московской. Животное пробегало мимо ТЦ «Пассаж», его сняли на видео.

По словам пензенцев, необычный визит состоялся в ночь на четверг, 8 октября.

«Скоро медведи будут ходить», «Откуда в центре-то? Лес далеко», «На 18-й маршрутке приехала из Богословки», «Сбежала из зоопарка», - прокомментировали происшествие пользователи в Сети.

28 сентября на обочине дороги в Колышлейском районе заметили животное, ареалом обитания которого Пензенская область не является. Речь идет о дикобразе.

Предположительно, животное могло сбежать из зверинца санатория «Хопровские зори». Сотрудники регионального минлесхоза пообещали провести выездное обследование и найти его.