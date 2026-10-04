Алиментщика из Пензенской области искали по всей стране

В Городищенском районе полицейские задержали 45-летнего жителя Пензенской области, сбежавшего от приставов и объявленного в федеральный розыск.

Ориентировка пришла в Лунинский межмуниципальный отдел МВД РФ в июне этого года. Мужчина подозревается в злостном уклонении от уплаты алиментов.

Как выяснилось, суд обязал его ежемесячно оказывать денежную поддержку несовершеннолетнему ребенку. Тем не менее нерадивый отец забыл о долге и прятался от приставов.

«Задержанный пояснил, что на протяжении долгого времени находился в тяжелом финансовом положении, из-за чего не принимал участия в материальном обеспечении своего ребенка», - рассказали в областном УМВД.

Ранее в Бессоновке за уклонение от уплаты алиментов наказали сельчанку, задолжавшую своей дочери 1 600 000 рублей. Ей назначили 8 месяцев принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.