В Роспотребнадзоре назвали способы сохранить свежесть букета

Лучший способ сохранить живые цветы - не оставлять их надолго без воды. Но без соблюдения некоторых тонкостей цветы даже в вазе быстро увянут, напомнили в Роспотребнадзоре.

Во-первых, нежные растения плохо переносят перепады температур. Если их купили в холодную погоду, то не стоит сразу заносить в теплое помещение. Лучше дать им полежать в тамбуре, прихожей или другом месте, где прохладнее, чем в комнатах.

Во-вторых, перед тем как поставить цветы в вазу, нужно подрезать стебли. В магазине это делает продавец, но по пути домой капилляры успеют закрыться и букет потом недополучит влаги.

Мягкий стебель предпочтительно резать по косой, и чем он толще - тем длиннее диагональ. Жесткий, древовидный стебель нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом.

В-третьих, нижние листья необходимо удалять вне зависимости от того, посохли они или еще свежие. В воде зелень быстро гниет, неприятный запах испортит аромат цветов.

Наконец, важно соседство. Так, в одну вазу нежелательно помещать нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Красные розы и рододендроны всегда стоят в одиночестве.

Зато веточка туи продлит жизнь любому букету, а розам, тюльпанам и гвоздикам не помешает щепотка сахара.