В Нижнеломовском районе заметили медведя

В Нижнеломовском районе сотрудники охотуправления зафиксировали появление опасного хищника - медведя, рассказали в региональном минлесхозе в четверг, 8 октября.

Это произошло на текущей неделе близ села Мичкасские Выселки.

2 октября сообщалось, что медведя видели на территории охотугодий в Неверкинском районе, недалеко от села Камышлейка. 1-го числа в Сети разместили кадры с животным, замеченным в Белинском районе - на территории села Чернышево.

В сентябре медведей видели в Кузнецком, Шемышейском и Лунинском районах.

«Рекомендуется быть внимательными и осторожными при посещении лесов. Встреча с медведем может быть опасной. Не подходите близко к диким животным и не рискуйте своим здоровьем», - обратились в министерстве к жителям региона.