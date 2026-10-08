В Нижнеломовском районе заметили медведя

Из жизни

В Нижнеломовском районе заметили медведя
Печать
Max

В Нижнеломовском районе сотрудники охотуправления зафиксировали появление опасного хищника - медведя, рассказали в региональном минлесхозе в четверг, 8 октября.

Это произошло на текущей неделе близ села Мичкасские Выселки.

2 октября сообщалось, что медведя видели на территории охотугодий в Неверкинском районе, недалеко от села Камышлейка. 1-го числа в Сети разместили кадры с животным, замеченным в Белинском районе - на территории села Чернышево.

В сентябре медведей видели в Кузнецком, Шемышейском и Лунинском районах.

«Рекомендуется быть внимательными и осторожными при посещении лесов. Встреча с медведем может быть опасной. Не подходите близко к диким животным и не рискуйте своим здоровьем», - обратились в министерстве к жителям региона.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
животное медведь лес
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!