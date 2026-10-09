Пензенец засудил управляющую компанию за разбитую льдом машину

В Пензе владелец Volkswagen Polo засудил управляющую компанию, которая не убирала снег с крыши. Автомобиль мужчины повредила упавшая сосулька.

Инцидент произошел в январе этого года у дома № 37а на улице Максима Горького. Рухнувшая ледяная глыба разбила заднее стекло припаркованной иномарки. Пензенец вызвал на место полицейских, они зафиксировали факт повреждения.

По подсчетам экспертов, стоимость ремонта составила 111 400 рублей.

Свидетели рассказали, что в день происшествия заметили на крыше сосульку, а также наледь и снег.

Суд ознакомился с материалами дела и пришел к выводу, что управляющая компания, которая должна была чистить крышу и заботиться о безопасности граждан и сохранности их имущества, бездействовала. Договоров со специализированной организацией на уборку сосулек и снега ответчик не представил.

Управляющую компанию обязали в полном объеме возместить автовладельцу материальный ущерб.

«Решение вступило в законную силу», - сообщили в Октябрьском районном суде.