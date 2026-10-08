В Пензе суд не отменил штраф за выезд на встречку из-за стоявших машин

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В Пензе суд не отменил штраф за выезд на встречку из-за стоявших машин
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В Пензе автолюбительница не смогла добиться отмены штрафа за нарушение правил дорожного движения.

20 августа этого года женщина выехала на встречную полосу на пересечении проспекта Победы и улицы Урожайной, хотя на этом участке сплошная линия разметки.

Камера, работающая в автоматическом режиме, зафиксировала нарушение, и горожанке пришел штраф на 7 500 рублей.

Женщина обратилась в суд, заявив, что выезд на встречку был вызван необходимостью: на проезжей части в очереди на заправку стояли машины, объехать которые без пересечения сплошной линии она не могла.

Однако, как выяснилось, расстояние позволяло женщине продолжить движение, не нарушая ПДД и не создавая опасности для других участников движения.

В итоге, как сообщили в Октябрьском районном суде, жалобу пензячки оставили без удовлетворения, поэтому уплатить штраф ей все же придется.

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