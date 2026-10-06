Пензенец получит 400 000 рублей после падения в автобусе

В Пензе с перевозчика взыскали крупную сумму в пользу пассажира, упавшего в автобусе.

Горожанин обратился в суд с иском против ООО «Транспорт Пензы». Он сообщил, что 6 августа 2025 года из-за ДТП получил закрытый перелом в зоне коленного сустава, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести.

За нарушение ПДД шофера привлекли к административной ответственности с назначением штрафа в размере 15 000 рублей. Он извинился перед пострадавшим и выплатил ему 100 000 рублей компенсации.

Однако последний посчитал, что имеет право на компенсацию и от работодателя виновника аварии. Он подчеркнул, что долгое время вынужден был ходить с тростью, не мог выполнять работу по дому, до сих пор испытывает дискомфорт в области колена и боли при изменении погоды.

Нанесенный вред пензенец оценил в 400 000 рублей.

В итоге в его пользу с ООО «Транспорт Пензы» взыскали 200 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и 100 000 рублей штрафа по закону о защите прав потребителей, сообщили в Железнодорожном районном суде.