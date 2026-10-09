Нашествие: в Пензе лис заметили еще в двух местах

В Пензе участились случаи встречи с лисами. Горожане заметили животных еще в двух местах. Сообщения об этом появились в Сети вечером в четверг, 8 октября.

В темное время суток лиса пробегала в районе дома № 4 на улице Октябрьской. Удачно запечатлеть ее на камеру не получилось.

Также хищницу заметили около ТРЦ «Ритэйл» в Терновке. На этот раз кадры вышли хорошими: животное промчалось мимо снимавшего его человека.

В ночь на 8 октября лису увидели в центре Пензы, на улице Московской. Она пробегала рядом с ТЦ «Пассаж».

В комментариях пензенцы отметили, что лисы просто так не выходят к людям, и предположили, что животные больны бешенством.