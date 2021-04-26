На Западной Поляне активисты нашли «склад мотивированного мусора»

26.04.2021 | 16:31

Волонтеры, убиравшие зеленую территорию на Западной Поляне, сделали возмутившую их находку.

О ней в субботу, 24 апреля, в соцсети «ВКонтакте» рассказал активист Слава. К посту он прикрепил видео.

Очищавшие территорию волонтеры наткнулись на оформленное пластиковыми цветами и венком, огороженное место захоронения собаки. Погибшего питомца, нашедшего последний приют в лесополосе, звали Грей.

«Склад мотивированного мусора», - оценил находку за кадром автор поста.

Он обратился к владельцу пса, указав, что лучше на месте захоронения животного посадить дерево. Тем самым о собаке сохранится память, полезная и самой природе.

«Но вот так приносить в лес мусор, эти все пластиковые цветы, шарики, всю эту ерунду… Это не любовь к собаке, это ненависть к природе», - высказался автор поста.

Случаи оформления могил питомцев в области нередки. Так, читательница Людмила прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» снимки мест захоронений, которые попались ей на глаза рядом с часовней у Новозападного кладбища.

Владельцы похоронили своих любимцев с поистине человеческими почестями, огородив могилы и украсив их пластиковыми цветами.

«Проблема в том, что в городе и даже в лесу хоронить запрещено, а крематория нет. Есть в Заречном, но туда не попасть. Возможно, в какой-либо частной ветклинике, но я таких не знаю. Вот люди и выходят из положения как могут», - поделилась мнением пензячка, отметив, что захоронение животных - серьезная проблема.

Видео Славы Кубиса, vk.com.