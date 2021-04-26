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Глас народа

На Западной Поляне активисты нашли «склад мотивированного мусора»

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Волонтеры, убиравшие зеленую территорию на Западной Поляне, сделали возмутившую их находку.

О ней в субботу, 24 апреля, в соцсети «ВКонтакте» рассказал активист Слава. К посту он прикрепил видео.

Очищавшие территорию волонтеры наткнулись на оформленное пластиковыми цветами и венком, огороженное место захоронения собаки. Погибшего питомца, нашедшего последний приют в лесополосе, звали Грей.

«Склад мотивированного мусора», - оценил находку за кадром автор поста.

Он обратился к владельцу пса, указав, что лучше на месте захоронения животного посадить дерево. Тем самым о собаке сохранится память, полезная и самой природе.

«Но вот так приносить в лес мусор, эти все пластиковые цветы, шарики, всю эту ерунду… Это не любовь к собаке, это ненависть к природе», - высказался автор поста.

Случаи оформления могил питомцев в области нередки. Так, читательница Людмила прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» снимки мест захоронений, которые попались ей на глаза рядом с часовней у Новозападного кладбища.

Владельцы похоронили своих любимцев с поистине человеческими почестями, огородив могилы и украсив их пластиковыми цветами.

«Проблема в том, что в городе и даже в лесу хоронить запрещено, а крематория нет. Есть в Заречном, но туда не попасть. Возможно, в какой-либо частной ветклинике, но я таких не знаю. Вот люди и выходят из положения как могут», - поделилась мнением пензячка, отметив, что захоронение животных - серьезная проблема.

Видео Славы Кубиса, vk.com.

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Гость||

Ты кто такой, чтобы людей унижать? Мусорщик? В голове своей мусор разгреби.

Гость||

Кладбище домашних животных

Гость||

Наверно молодое единоросское хамло волонтерит.

Гость||

Достойные люди обеспечили собаке достойное захоронение.

Туда чинуш, кормящихся с ритуальных услуг, тащить за шиворот и мордой тыкать. И всю их родню обязать захоронить в Чемодановском болоте на отвале свалки в марте с плюсовой температурой.

Гость||

Как не мерзость так мгэрыш,как не мгэрыш то мерзость

Гость||

Даже хорошее дело уборка превратят в отвратительный цыркъ

Гость||

Придурки. Косточки от съеденных куриц по человеческому обычаю хоронить не догадались?

Гость||

17.03 Ты о своих не переживай ими отвалы на свалке укрепят

Гость||

Активист Слава мусор и желе в твоей голове! Видимо ты точно мгэрышь.

Гость||

срочно нужен крематорий!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Случаи оформления могил питомцев в области нередки. Так, читательница Людмила прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» снимки мест захоронений, которые попались ей на глаза рядом с часовней
а были ли их питомцы воцерковлены? Народ очумел совсем. Такую дикую ерунду творят. Раз есть такая тенденция, н6е лучше ли открыть частное кладбище домашних животных, с определёнными правилами благоустройства и со строгим запретом приносить и оставлять там пластик? но начинать с запрета пластмассовой чепухи нужно с кладбищ человеческих - все погосты завалены грудами пластика.

Гость||

Гость писал(a):

Раз есть такая тенденция, н6е лучше ли открыть частное кладбище домашних животных,
В Бессоновке для людей на землях сельхозназначения,а вы о собаках.

Пунк приёма с холодильником для переработки на мясокостную муку- это другое дело.

Кубис Слава||

Почитал комменты! Весело тут. У анонимов рвет пуканы) К сожалению или к счастью для вас никакого отношения к мгеру, едру и прочей тусовки трутней не имею. Как раз про них если интересно найдете у меня на странице пост, как настоящий, официальный мгерыш на субботнике тупо набивает пластиковые пакеты сухой прошлогодней травой и пафосно заявляет, как много они собрали мусора. Так что про мгер мимо.

Теперь о самой уборке. Лес на западной поляне убираем уже не первый год, с друзьями, знакомыми, с тем с кем ходим на тренировки, и срать мы хотели на всех кто высеры тут пишет. Мы в этом лесу гуляем, мы в нем тренируемся, поэтому он у нас будет чистым не зависимо от ваших писательских поползновений. Прошлый год был плодотворный, пока коронавирусные паникеры наблюдали на мир у окна, мы лес отлично прочистили от многолетнего мусора и уже в этом году пластика стекла и пр гораздо меньше.

Да еще есть "стоянки" алконавтов, где высока концентрация бутылок из под "беленькой" "путинки" и фанфуриков от боярышники. Но ничего не поделаешь, лес от таких людей спасет лишь цирроз их печени)

Кубис Слава||

Теперь непосредственно касаемо захоронения. Есть статья КоАП 10.8 которая прямо запрещает захоронения животных в черте города. И штраф там для физ лиц 4-5к. Это правовой аспект. Хотя в данном случае я лично нейтрален. Сама собачка продолжает покоиться в земле и ее никто не трогал, был убран лишь пластиковый мусор составляющих данную инсталляцию. А теперь давайте представим, что такое захоронение останется в лесу, к нему добавится еще одно и еще, и мы получим то, что сейчас у заречного ( о чем многие рассказывают)? Если у человека уж очень сильный порыв на месте захоронения твоего питомца устроить могилу, так езжай на самый крайний случай в район, да подальше, где вообще кроме тебя больше никто это не увидит. В этом же случае могила была буквально в нескольких метрах от основной тропы, по которой ходят в день сотни людей к роднику. Это сделано целенаправленно, чтоб люди это видели. Вопрос зачем? Давайте начнем хоронить питомцев во дворах и возводить им памятники, на детских площадках, территориях школ и пр.

И еще раз хочу пояснить свою позицию. Я лично не против того, что человек закопает своего питомца в лесу. Питомец просто станет частью природы вот и все. И ничего в этом особо опасного нет. Но создавать в лесу вот такие локальные зоны мусора? Извините, но данная "могила" ничем не отличается от кучи оставленной недочеловеками. И там и там пластик, которому в лесу не место.

Спасибо за внимание, можете продолжать реализовывать эмоции от весеннего обострения!)

Имя: Гость
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