На площади Ленина начали разбирать главную городскую елку

23.01.2024 | 14:24

Во вторник, 23 января, на площади Ленина в Пензе начали разбирать главную городскую елку - 25-метровую искусственную уральскую сосну.

Золотые шары, абашевские игрушки и мелкие ветки постепенно отправляются в коробки. Их увезут на хранение до следующей зимы, когда придет пора вновь устанавливать и украшать конструкцию.

Ранее сообщалось, что на демонтаж елки выделили 703 650 рублей. Это на 105 424 рубля больше, чем заплатили за ее сборку.

Искусственное дерево должно исчезнуть с городской площади до 31 января. Все работы выполняет МБУ «Пензавтодор».

Также к концу месяца за 130 000 рублей разберут домик Деда Мороза, стоящий неподалеку от елки. На установку павильона ушло 230 000 рублей.