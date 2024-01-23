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Из жизни

На площади Ленина начали разбирать главную городскую елку

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Во вторник, 23 января, на площади Ленина в Пензе начали разбирать главную городскую елку - 25-метровую искусственную уральскую сосну.

На площади Ленина начали разбирать главную городскую елку

Золотые шары, абашевские игрушки и мелкие ветки постепенно отправляются в коробки. Их увезут на хранение до следующей зимы, когда придет пора вновь устанавливать и украшать конструкцию.

На площади Ленина начали разбирать главную городскую елку

Ранее сообщалось, что на демонтаж елки выделили 703 650 рублей. Это на 105 424 рубля больше, чем заплатили за ее сборку.

На площади Ленина начали разбирать главную городскую елку

Искусственное дерево должно исчезнуть с городской площади до 31 января. Все работы выполняет МБУ «Пензавтодор».

На площади Ленина начали разбирать главную городскую елку

Также к концу месяца за 130 000 рублей разберут домик Деда Мороза, стоящий неподалеку от елки. На установку павильона ушло 230 000 рублей.

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