В Пензенской области стали чаще находить следы медведя

В Пензенской области участились случаи обнаружения следов медведя, сообщили в пятницу, 4 сентября, в региональном минлесхозе.

Так, за последнюю неделю оставленные хозяином леса отметины заметили в Кузнецком и Лунинском районах.

В связи с этим в минлесхозе призвали грибников быть осторожными и внимательными, не рисковать здоровьем и не приближаться к животным.

«Помните, что медведь - крупный и сильный хищник, который может быть опасен для человека.

Нападение на человека могут спровоцировать разные факторы: защита потомства, ранение, болезнь, отсутствие корма или охрана добычи», - обратились к жителям области в министерстве.

Пензенцам рекомендуется придерживаться открытых пространств и редколесий, не ходить вдоль берегов водоемов, так как медведи могут выйти за рыбой.

В конце августа сообщалось, что следы этого животного заметили в охотничьих угодьях Лунинского района.