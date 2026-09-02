Перевозчик выплатит 100 000 рублей пострадавшим в автобусе детям

В Пензе с компании-перевозчика взыскали компенсацию морального вреда за травмы двух детей в автобусе № 149.
30 августа 2025 года на улице Светлой (Шуист) неустановленный водитель СИМ (средства индивидуальной мобильности) создал помеху движению автобуса, тот врезался в дерево.
В ДТП пострадали двое братьев, которым на тот момент было 10 и 16 лет. У одного диагностировали рану нижней губы, у другого - ушибы грудной клетки. Обоих мальчиков госпитализировали.
Их мать потребовала у компании, которой принадлежит автобус, компенсацию морального вреда за полученные детьми травмы.
Суд, руководствуясь принципами разумности и справедливости, взыскал с организации 100 000 рублей.
Решение вступило в законную силу, сообщили в Октябрьском районном суде Пензы.