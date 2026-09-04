Экспансия испанских слизней в Пензе: вредителей заметили в Ахунах

Испанские слизни добрались до Ахун. Местная жительница заметила вредителя на улице Зеленой.

Она сняла видео с моллюском. Кадры появились в Сети утром в пятницу, 4 сентября.

26 августа сообщалось, что испанские слизни распространяются и в микрорайоне ГПЗ-24. Вредителей видели ползущими на улице Антонова, напротив Семейного сквера.

Ранее председатель регионального отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов спрогнозировал, что через несколько лет испанские слизни оккупируют всю Пензу.

Эти моллюски опасны тем, что очень прожорливы и губят растения, овощи, фрукты. По словам исследователей, они не брезгуют и падалью.

Слизни способны переносить патогенные микроорганизмы и яйца паразитических червей: нематод, бычьего цепня. Их слизь может содержать кишечную палочку. Известны случаи заражения менингитом через прикосновение к моллюску. Поэтому трогать его руками нельзя. Не рекомендуется давать обнюхивать и лизать слизня домашним животным, поскольку такой контакт также приведет к заражению.

Испанские слизни - однолетние организмы, однако их яйца и молодые особи устойчивы к холоду и морозу. За год самка откладывает до 400 яиц.