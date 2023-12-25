Виктор Кувайцев исполнил мечты детей в Токмаке

25.12.2023 | 12:08

Заместитель председателя правительства Пензенской области, руководитель делегации региона в Запорожье Виктор Кувайцев вручил 8 юным жителям Токмака подарки, которые они загадали на «Елке желаний».

Ученица школы № 1 Ангелина хотела роликовые коньки, а воспитанник детского сада № 7 Евгений - радиоуправляемую машину. Мечты их, а также еще шести ребят из школы № 5 осуществились благодаря представителям правительства региона, сообщили в пресс-службе органа власти.

Смысл благотворительной акции заключается в исполнении желаний детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями, а также из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Так, сотрудники Ространснадзора осуществили мечту трехлетнего Кирилла из Засечного: мальчик просил детский электромобиль Mercedes Benz.

Шестилетний пензенец Артем получил сюрприз от зампреда регионального правительства - министра здравоохранения области Вячеслава Космачева. Чиновник подарил мальчику встречу с лучшим бомбардиром, полузащитником, воспитанником пензенского футбольного клуба «Зенит» Даниилом Кашминым.

Министр цифрового развития, транспорта и связи региона Сергей Балакин вручил восьмилетней Алине из Пензы кукольный дом в виде загородного коттеджа.

Губернатор Пензенской области снял с «Елки желаний» шесть шаров, и ему предстоит в том числе организовать встречу ребенка с Сергеем Пенкиным.