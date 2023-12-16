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Из жизни

В Спутнике спасли попавшую в беду косулю

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Вечером пятницы, 15 декабря, жители Спутника и сотрудники Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области спасли косулю, забежавшую в черту населенного пункта.

Видео с места происшествия опубликовано на странице регионального минлесхоза.

«Самка косули оказалась в бедственном положении, так как провалилась в яму. В результате слаженных действий по освобождению из западни животное не пострадало и благополучно возвратилось в естественную среду обитания», - говорится в посте.

Дикие животные нередко заходят в город. Так, 24 июля самца косули поймали в Пензе около Спасо-Преображенского мужского монастыря. Животное находилось там территории около трех дней. Его выпустили в природу.

9 июля спасатели вытащили из воды тонувшую косулю, не сумевшую самостоятельно выбраться на берег. Ее подняли на борт катера и доставили на берег.

А 14 декабря в Засечном косуля застряла в ограждении школы. Животное быстро освободили, и оно убежало.

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Источник — видео областного минлесхоза
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