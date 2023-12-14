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Из жизни

В Засечном детеныш косули застрял в заборе

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В Засечном спасли детеныша косули, который застрял в ограждении новой школы. Об инциденте рассказали в соцсети «ВКонтакте».

В четверг, 14 декабря, животное случайно заметили родители, которые привели ребенка в детсад «Теремок», расположенный неподалеку от школы.

Об увиденном они рассказали сотрудникам образовательного учреждения, и помощь копытному оказали быстро.

«Косуля была успешно спасена! Спасибо неравнодушным сотрудникам школы Фариду и Николаю», - говорится в посте.

Инцидент сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в пресс-службе регионального минлесхоза.

В ведомстве рассказали, что сотрудники выезжали на место происшествия, однако к моменту их прибытия косуля уже убежала.

«Подобные инциденты случаются регулярно. Главное - помнить, что животные непредсказуемы, к ним лучше не подходить, соблюдать меры безопасности. В случае если вы увидели, что с диким животным случилось ЧП (оно где-то застряло, оказалось на дороге и в других подобных ситуациях), следует обращаться в охотуправление, чтобы проблемой занялись специалисты», - обратились к пензенцам в минлесхозе.

Звонки принимают по телефонам: 56-18-57, 56-18-58. Кроме того, о ЧП с животными можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру 8 (800) 100-94-00.

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Источник — видео «Подслушано Спутник Пенза»
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