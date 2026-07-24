В Наровчатском районе женщина спустя 11 лет доказала материнство

Из жизни

В Наровчатском районе женщина спустя 11 лет доказала материнство
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В Наровчатском районе суд рассмотрел дело об установлении материнства. С соответствующим иском обратилась местная жительница.

Женщина объяснила, что в 2015 году у нее в роддоме появился на свет ребенок. При этом документов, удостоверяющих личность, у пациентки при себе не было - потеряла.

«Поскольку ранее она отбывала реальное лишение свободы, с целью скрыть данное обстоятельство от отца ребенка она назвалась вымышленным именем. Это имя и было указано в свидетельстве о рождении. Отец впоследствии усыновил ребенка», - уточнили в районном суде.

Потом женщина восстановила свои документы и решила внести коррективы в свидетельство, где осталось придуманное имя.

Судебная генетическая экспертиза подтвердила, что сельчанка является биологической матерью ребенка (не менее 99,999999%), поэтому иск женщины был удовлетворен. Правильные сведения включат в актовую запись.

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