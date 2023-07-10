В Спутнике спасли косулю, обессилевшую во время заплыва

10.07.2023 | 17:17

Спасатели вытащили из Суры в районе Спутника обессилевшую молодую косулю. Сама выбраться на берег она была не в состоянии.

Это случилось в субботу, 9 июля. О косуле, попавшей в беду, в 16:25 сообщили очевидцы.

«Спасатели на катере подошли к обессилевшему животному, подняли его на борт и доставили до берега, где передали представителям Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области», - рассказали в пожарно-спасательном центре.

Вероятно, речь идет о косуле, видео с которой выкладывали в Сеть в выходные. Люди заметили ее, гуляя по тропе здоровья, и предположили, что она решила охладиться и, возможно, заблудилась.

Фото Пензенского пожарно-спасательного центра.