Павильон на остановке «Профкурсы» в Пензе обещают доработать

29.11.2023 | 17:50

С тех пор как погода испортилась, жители Пензы стали чаще жаловаться на остановочные павильоны. Свежее обращение по этой теме оставила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» жительница Южной Поляны.

«Прошу обратить внимание на остановочные павильоны нашего города. Не защищают от снега, дождя. Места очень мало. До этих павильонов были качественные, большие, защищающие павильоны. Прошу рассмотреть этот вопрос и решить его. На улице - зима. Мы живем не на юге», - написала пензячка.

К сообщению она приложила фотографию остановки «Профкурсы». На ней запечатлена конструкция с узкой металлической лавкой и без боковой стенки.

Горожанке ответили из управления ЖКХ. «Павильон установлен соответствующего размера, в соответствии с местоположением и трафиком пассажиропотока. В 2024 году запланировано выполнить работы по оборудованию павильона дополнительным ограждением», - сообщил специалист.

Существующий вариант на «Профкурсах» не худший из возможных. Жители Гидростроя вынуждены дожидаться общественного транспорта на лавке под открытым небом.

Ранее сообщалось, что в Пензе больше не будет павильонов с USB-портами и Wi-Fi. Три имеющихся (на остановках «Областная филармония» (из центра), «Библиотека имени Лермонтова» (в центр) и «Улица Сухумская») были установлены в октябре 2022-го за счет инвестора. Они оформлены в едином стиле, имеют подсветку. Мэрия рассматривала возможность заключить с инвестором концессионное соглашение, чтобы обновить и другие конструкции, но от идеи, очевидно, отказались.