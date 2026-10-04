Мост через Шукшу в Лунинском районе опасен для птиц

После открытия переправы через реку Шукшу в Лунинском районе возникла новая проблема. На этот раз - экологическая.

О ней сообщил председатель регионального отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов в субботу, 3 октября.

«Стали всплывать очень неприятные моменты - на мосту и около него стали находить мертвых птиц (то, что кошки не доели, - погибших гораздо больше)...» - написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Причиной специалист назвал прозрачные шумозащитные экраны. Птицы не видят препятствие и на лету врезаются в него, получая смертельные травмы. Заметная для пернатых глухая верхняя часть на ограждении, по словам энтомолога, отсутствует.

«А сейчас идет пролет, и сколько птиц еще разобьется??? Доколе это безобразие будет твориться?» - задался вопросом Олег Полумордвинов.

Ранее он заявил о резком сокращении численности насекомых, даже на особо охраняемых природных территориях.