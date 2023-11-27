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Из жизни

В Гидрострое пассажиры ждут транспорт под открытым небом

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Жители Гидростроя вынуждены дожидаться общественного транспорта на лавочке под открытым небом.

Остановочного павильона на улице Центральной (по пути следования в сторону аэропорта) нет давно, когда он появится, неизвестно.

В Гидрострое пассажиры ждут транспорт под открытым небом

«Наверное, коммунальщики думают, что раз конечная близко, едет не так много народу, то и торопиться не надо, пусть ждут. Посидели бы так, под ледяным дождем и мокрым снегом», - высказалась местная жительница Ольга, обратившаяся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Она надеется, что павильон в ближайшее время все-таки появится.

Пассажиры, пользующиеся остановкой «Улица Токарная» на Терновского, ждали павильон почти полгода. Прежний снесло ветром. В итоге новая конструкция им не понравилась.

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Источник — фото № 2 группы «Черный список Пенза»
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