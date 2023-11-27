В Гидрострое пассажиры ждут транспорт под открытым небом

27.11.2023 | 20:26

Жители Гидростроя вынуждены дожидаться общественного транспорта на лавочке под открытым небом.

Остановочного павильона на улице Центральной (по пути следования в сторону аэропорта) нет давно, когда он появится, неизвестно.

«Наверное, коммунальщики думают, что раз конечная близко, едет не так много народу, то и торопиться не надо, пусть ждут. Посидели бы так, под ледяным дождем и мокрым снегом», - высказалась местная жительница Ольга, обратившаяся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Она надеется, что павильон в ближайшее время все-таки появится.

Пассажиры, пользующиеся остановкой «Улица Токарная» на Терновского, ждали павильон почти полгода. Прежний снесло ветром. В итоге новая конструкция им не понравилась.