Жители Шуиста дождались появления павильонов на ул. Чаадаева

15.11.2023 | 09:51

На улице Чаадаева в Пензе начали появляться долгожданные павильоны. Об их установке во вторник, 14 ноября, сообщили в городском управлении ЖКХ.

Новые конструкции смонтировали на остановочных пунктах «Сурский мост», «Пенза-II», «Ул. Долгорукова».

Старые павильоны были убраны для проведения ремонта дороги и тротуара. Работы закончились, но остановок жители микрорайона Шуист так и не увидели.

Их отсутствие стало тревожить пензенцев еще в конце августа. «Начиная с ЖБИ, вторая Пенза, «Мезон». С двух сторон. В начале лета как убрали и с концами. Сейчас дожди, а укрыться негде», - описал тогда положение горожанин.

«Было обещано сначала в сентябре сделать, потом в октябре, сейчас уже на ноябрь переносите. Тротуары были готовы уже в сентябре. Почему налогоплательщики, за чей счет это и делается, должны ждать общественный транспорт под дождем?» - возмутилась позднее женщина.

В управлении отметили, что понимают такую реакцию, но для изготовления павильонов нужно время. Новые конструкции пообещали поставить до 15 ноября.