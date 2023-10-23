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Общество

Жители Шуиста так и не дождались новых остановок

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На улице Чаадаева в Пензе после капитального ремонта так и не появились остановочные павильоны. На это обратила внимание одна из горожанок, пожаловавшаяся губернатору во «ВКонтакте».

«Чуда не свершилось», - констатировала пользовательница Екатерина Б.

Представитель городского управления ЖКХ пояснил ей, что старые остановочные павильоны были убраны из-за проведения ремонта дороги и тротуара, новые конструкции планируют установить до 15 ноября этого года.

«Было обещано сначала в сентябре сделать, потом в октябре, сейчас уже на ноябрь переносите. Тротуары были готовы уже в сентябре. Почему налогоплательщики, за чей счет это и делается, должны ждать общественный транспорт под дождем?» - возмутилась женщина.

В управлении отметили, что понимают такую реакцию, но для изготовления новых павильонов нужно время.

Отсутствие остановок стало тревожить жителей микрорайона еще в конце августа.

«Начиная с ЖБИ, вторая Пенза, «Мезон». С двух сторон. В начале лета как убрали и с концами. Сейчас дожди, а укрыться негде», - описал тогда положение горожанин.

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