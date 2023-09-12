Сетевое издание|18+|Вторник|12 сен 2023|17:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Свежий асфальт на Арбековском путепроводе нуждается в ремонте

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Тротуары на Арбековском путепроводе, отремонтированные минувшим летом, требуют ремонта. Обративший внимание на дефекты покрытия горожанин сделал фотографию и в понедельник, 11 сентября, отправил ее в администрацию Пензы.

«Тротуар на 8 Марта. Заказчик как работу принимал?» - поинтересовался автор на странице мэрии во «ВКонтакте».

12 сентября представитель городской администрации отреагировал на замечание и сообщил, что до конца недели подрядная организация планирует устранить выявленные недостатки.

О том, что на Арбековском путепроводе отремонтируют почти за 8,5 млн рублей тротуары, стало известно в начале лета. В порядок привели пешеходные зоны по обеим сторонам сооружения. «Протяженность ремонтируемого участка - 1 860 метров, площадь - свыше 5 000 квадратных метров», - уточняли в пресс-службе администрации Пензы.

Это не первый случай, когда дорожникам приходится переделывать свою работу. Горожане пожаловались на отремонтированный тротуар на улице Чаадаева, где покрытие пошло волнами, и их обращение заметил губернатор. После этого чиновники признали, что подрядчик отнесся к своим обязанностям халатно. Тротуар заменили.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Сергея Новикова
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте