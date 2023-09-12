Свежий асфальт на Арбековском путепроводе нуждается в ремонте

12.09.2023 | 15:55

Тротуары на Арбековском путепроводе, отремонтированные минувшим летом, требуют ремонта. Обративший внимание на дефекты покрытия горожанин сделал фотографию и в понедельник, 11 сентября, отправил ее в администрацию Пензы.

«Тротуар на 8 Марта. Заказчик как работу принимал?» - поинтересовался автор на странице мэрии во «ВКонтакте».

12 сентября представитель городской администрации отреагировал на замечание и сообщил, что до конца недели подрядная организация планирует устранить выявленные недостатки.

О том, что на Арбековском путепроводе отремонтируют почти за 8,5 млн рублей тротуары, стало известно в начале лета. В порядок привели пешеходные зоны по обеим сторонам сооружения. «Протяженность ремонтируемого участка - 1 860 метров, площадь - свыше 5 000 квадратных метров», - уточняли в пресс-службе администрации Пензы.

Это не первый случай, когда дорожникам приходится переделывать свою работу. Горожане пожаловались на отремонтированный тротуар на улице Чаадаева, где покрытие пошло волнами, и их обращение заметил губернатор. После этого чиновники признали, что подрядчик отнесся к своим обязанностям халатно. Тротуар заменили.