Пензенцы мокнут под дождем на остановках без павильонов

08.09.2023 | 19:55

В пятницу, 8 сентября, во время холодного осеннего дождя с градом пензенцы почувствовали на себе, как неприятно ждать транспорт на остановке без павильона.

Конструкция отсутствует, к примеру, у ТЦ «Кагау» на проспекте Строителей. Укрыться во время непогоды возможности нет.

«Когда на «Кагау» появится остановка??? Вот дожди, людям спрятаться негде!» - пожаловалась горожанка Анна В.

Она рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ», что не раз ставила вопрос перед администрацией Октябрьского района. Там ей отвечали, что новый остановочный павильон установят после полного демонтажа нестационарного торгового объекта. Конструкция будет шестиметровой, при необходимости даже рассмотрят вопрос об установке второго павильона.

Однако пока дело с мертвой точки не двигается.

«Все расковыряли, лавочки убрали, взамен ничего, кроме строительного мусора. Никаких работ по благоустройству», - констатировала Анна.

Павильона нет и на улице Терновского. Пензенцы пятый месяц ждут новую конструкцию на остановке «Ул. Токарная» взамен той, которую в апреле снесло во время непогоды, но все еще не дождались.