Следы медведя нашли у границы заказника «Ломовский»

В Пензенской области вновь обнаружили следы медведя. На этот раз - на границе заказника «Ломовский» в Лунинском районе (расположен рядом с поселком Ягодным).

О находке сообщили в пятницу, 16 октября, на странице Центра особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области во «ВКонтакте».

«При посещении лесов лучше держаться открытых мест и редколесий, где можно заранее заметить приближение зверя. Кроме того, советуем не находиться долго в густых зарослях», - напомнили жителям области специалисты.

В начале октября сотрудники охотуправления зафиксировали появление опасного хищника близ села Мичкасские Выселки в Нижнеломовском районе.

2 октября сообщалось, что медведя видели на территории охотугодий в Неверкинском районе, недалеко от села Камышлейка. 1-го числа в Сети разместили кадры с животным, замеченным в Белинском районе - на территории села Чернышево.

В сентябре медведей видели в Кузнецком, Шемышейском и Лунинском районах.