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Из жизни

Из-за проблем с канализацией на улице Попова возбудят уголовное дело

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В Пензе жители дома № 10а на улице Попова долгое время мучаются из-за проблем с канализацией. Их подвал постоянно затапливает, отчего на стенах появляется черная плесень. Виной тому изношенные коммуникации, капитальный ремонт которых затянулся и в итоге прошел с нарушениями.

Жильцы заявляли о беде во всеуслышание, приглашали журналистов и смогли достучаться до чиновников. Зимой дом посетила комиссия, однако весомых результатов ее визит не дал.

Оказалось, что причина постоянных подтоплений - засор во внутриквартальной системе. Ее необходимо промывать с помощью гидравлики, но и это не решит проблему полностью.

И вот в очередной раз люди решили напомнить о себе. Жительница дома обратилась к главе СК России Александру Бастрыкину через его приемную во «ВКонтакте».

Женщина сообщила, что из-за неудавшегося капремонта и прорыва трубопровода более полугода подвал затоплен канализационными стоками. Из-за этого, помимо перечисленных проблем, в квартирах в холодное время года практически отсутствует отопление.

Ранее глава СК России ставил данную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В региональном следственном управлении проводилась процессуальная проверка.

В пятницу, 25 августа, стало известно, что теперь Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимиру Игнатенкову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

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