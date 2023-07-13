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Из жизни

Коммунальная авария на улице Красной оставила дома без воды

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В Пензе на улице Красной случилась коммунальная авария: из-под дома № 3 забила вода. Утром в четверг, 13 июля, обеспокоенная горожанка сообщила об этом редакции портала PenzaInform.ru.

«Прорвало трубу. Воду отключили в окрестных домах. Причем в этом районе в квартирах колонки, то есть только ХВС. Залило тротуар и газон. Парень выезжал на машине, вышел посмотреть и не смог сдержать мат. Бьет мощно, фундамент может разрушиться», - рассказала Евгения.

Она прислала фотографии, на которых виден масштаб бедствия. Вода разливается вдоль стены дома и ручьем течет дальше.

Это не единственная проблема, с которой пензячка столкнулась утром. На улице Свердлова ее ждал следующий прорыв.

«Выше перекрестка с Красной перейти дорогу невозможно, не промочив обувь. Пока никто не устраняет», - добавила Евгения.

Коммунальные аварии для Пензы не редкость. В ночь на четверг на улице Воронова из-под колес машины хлынула вода с пеной. В апреле струи вырывались из-под асфальта в центре города.

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