Сетевое издание|18+|Четверг|13 июл 2023|13:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
 

Из жизни

В Пензе водитель ЗИЛа надеялся сэкономить на платной парковке

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе водители, не желая расставаться с деньгами, продолжают уезжать с платных муниципальных парковок, игнорируя терминалы. Вероятно, они не верят, что на объектах ведется видеонаблюдение, или думают, что смогут уйти незамеченными. Но это не так.

Если обычно сэкономить решают владельцы легковых автомобилей, то в этот раз на камеру управления транспорта и связи города попал ЗИЛ-130. Запись была сделана 12 июля и появилась на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 13-го числа.

На снятых кадрах грузовой автомобиль в очереди на выезд с парковки на площади Ленина вплотную приблизился к машине впереди и, следуя прямо за ней, покинул стоянку без оплаты.

Ситуацию контролировал мужчина, вставший у шлагбаума и махавший рукой шоферу.

«Напоминаем, что ответственность за данное нарушение предусмотрена статьей 3.7. Кодекса Пензенской области «Об административных правонарушениях». По данному факту возбуждено административное производство», - сообщили в управлении.

Теперь вместо нескольких десятков рублей водителю придется заплатить гораздо больше. Штраф за подобное самоуправство - 2 000 рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео Управления транспорта и связи г. Пензы
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте