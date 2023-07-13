В Пензе водитель ЗИЛа надеялся сэкономить на платной парковке

13.07.2023 | 12:07

В Пензе водители, не желая расставаться с деньгами, продолжают уезжать с платных муниципальных парковок, игнорируя терминалы. Вероятно, они не верят, что на объектах ведется видеонаблюдение, или думают, что смогут уйти незамеченными. Но это не так.

Если обычно сэкономить решают владельцы легковых автомобилей, то в этот раз на камеру управления транспорта и связи города попал ЗИЛ-130. Запись была сделана 12 июля и появилась на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 13-го числа.

На снятых кадрах грузовой автомобиль в очереди на выезд с парковки на площади Ленина вплотную приблизился к машине впереди и, следуя прямо за ней, покинул стоянку без оплаты.

Ситуацию контролировал мужчина, вставший у шлагбаума и махавший рукой шоферу.

«Напоминаем, что ответственность за данное нарушение предусмотрена статьей 3.7. Кодекса Пензенской области «Об административных правонарушениях». По данному факту возбуждено административное производство», - сообщили в управлении.

Теперь вместо нескольких десятков рублей водителю придется заплатить гораздо больше. Штраф за подобное самоуправство - 2 000 рублей.