Пензячка не смогла избавиться от долга по взносам на капремонт

Из жизни

Пензячка не смогла избавиться от долга по взносам на капремонт
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Пензячка предприняла несколько попыток, чтобы добиться перерасчета задолженности по взносам на капремонт, но все они оказались безуспешными.

Женщина обратилась в Первомайский районный суд, заявив, что вложилась в восстановление общедомового имущества.

Когда она купила квартиру, была разрушена кирпичная кладка несущей стены, в подъезде отсутствовал оконный блок. Горожанка неоднократно направляла в МУП просьбы о ремонте, но получала отрицательный ответ, поэтому в 2010 году вынуждена была выполнить работы за свой счет.

Впоследствии, когда женщине начали приходить платежки за капремонт, она решила, что имеет право не вносить указанные в них суммы. Так у нее образовалась задолженность в размере 8 028,62 рубля.

Пензячка попросила суд обязать региональный фонд капремонта сделать перерасчет с учетом потраченных ею денег, однако и тут получила отказ.

Женщине объяснили, что фонд начал работать только в 2014 году, с этих пор и возникла обязанность вносить плату за капремонт. Для получения компенсации нужно, чтобы работы были выполнены после 2014-го и по всему дому. Горожанка же финансировала работы за несколько лет до этого и в основном в своей квартире.

Не согласившись с решением, пензячка подала апелляцию, но и в данном случае проиграла, уточнили в Первомайском районном суде.

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