Чиновники показали, как водители борются с платными парковками

20.03.2023 | 13:18

Не всем пензенским водителям хочется оплачивать парковку. Некоторые придумали способ, как пользоваться услугой и не расставаться с деньгами.

Все эти случаи попадают на камеру, сообщили в понедельник, 20 марта, в управлении транспорта и связи города.

«За период с 13 по 19 марта 2023 года выявлено 3 случая, по каждому из материалов возбуждено административное производство в соответствии со статьей 3.7. Кодекса Пензенской области «Об административных правонарушениях», - рассказали в управлении.

Водителям, не пожелавшим расплатиться, грозит штраф в 2 000 рублей.

Управление транспорта и связи города опубликовало на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеокадры, сделанные камерой на парковке на площади Ленина. Ловкие автомобилисты просто ожидают, когда стоянку оплатит водитель стоящей впереди машины, и сразу же едут за ним.

Когда шлагбаум опускается, нарушителя уже и след простыл.

Сейчас в Пензе действуют девять платных муниципальных парковок. В 2022 году город получил прибыль от них в 10 млн 129 тыс. рублей.