Сетевое издание|18+|Понедельник|20 мар 2023|15:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Чиновники показали, как водители борются с платными парковками

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Не всем пензенским водителям хочется оплачивать парковку. Некоторые придумали способ, как пользоваться услугой и не расставаться с деньгами.

Все эти случаи попадают на камеру, сообщили в понедельник, 20 марта, в управлении транспорта и связи города.

«За период с 13 по 19 марта 2023 года выявлено 3 случая, по каждому из материалов возбуждено административное производство в соответствии со статьей 3.7. Кодекса Пензенской области «Об административных правонарушениях», - рассказали в управлении.

Водителям, не пожелавшим расплатиться, грозит штраф в 2 000 рублей.

Управление транспорта и связи города опубликовало на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеокадры, сделанные камерой на парковке на площади Ленина. Ловкие автомобилисты просто ожидают, когда стоянку оплатит водитель стоящей впереди машины, и сразу же едут за ним.

Когда шлагбаум опускается, нарушителя уже и след простыл.

Сейчас в Пензе действуют девять платных муниципальных парковок. В 2022 году город получил прибыль от них в 10 млн 129 тыс. рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео vk.com/public204681122
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте